На Татарстан надвигается мороз до -13 градусов

Фото: Олег Тихонов

Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз на ближайшие дни. Согласно прогнозам синоптиков, сегодня в республику придет холодный атмосферный фронт, в результате которого температура будет понижаться до -13 градусов.

Холодный атмосферный фронт начнет проходить через республику 18 ноября . Днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром температуры воздуха составят +1..-4 градусов, в восточных районах до -7 градусов. Такая же погода продержится 19 ноября, после чего прогнозируется дальнейшее понижение.

20 ноября осадки маловероятны. Минимальные температуры воздуха ночью составят -8..-13 градусов, максимальные днем -4..-9 градусов.

Ранее ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 18.00 17 ноября до 10.00 18 ноября.