Студентка из Татарстана взяла гран-при конкурса «Урок родного языка»

Студентка из Татарстана Альфия Кутлахмедова победила в конкурсе «Урок родного языка», который прошел в Улан-Удэ с 12 по 14 ноября.

В конкурсе участвовали 23 студента педагогических вузов из различных регионов России, а также из Китая и Монголии. Конкурс состоял из трех этапов, основным из которых стало проведение открытого урока.

Как рассказала Кутлахметова изданию «Восток-Телеинформ», ей нужно было провести урок на тему «Орнаменты родного края и языка» для детей из Бурятии. «Я переживала, что не найду общий язык с незнакомыми детьми, но всё прошло хорошо, и дети из Бурятии сказали свои первые слова на татарском языке», — сообщила победительница.