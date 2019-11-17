В вузах России предложили ввести спецкурс по борьбе с угрозами искусственного интеллекта

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Специальный курс по использованию технологий искусственного интеллекта может появиться в российских вузах. С инициативой о введении такого курса выступил аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Спецкурс может стать частью дисциплины по соблюдению прав человека, которую разрабатывают в аппарате омбудсмена. Кроме того в сообщении омбудсмена говорится, что этот курс будут преподавать студентам не только технических, но и юридических специальностей.

Любопытно, что ранее уже называлась как минимум одна угроза со стороны искусственного интеллекта непосредственно студентам. В августе стало известно, что к 2021 году в российских вузах начнут выявлять отстающих студентов с помощью искусственного интеллекта.