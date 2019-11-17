КС России разрешил проводить богослужения в квартирах и частных домах

Верующие граждане могут предоставлять религиозным организациям свои дома для богослужений, следует из решения Конституционного суда России.

Суд рассматривал жалобу жительницы Ростовской области и прихожанки Церкви христиан — адвентистов седьмого дня Ольги Гламоздиновой, которую оштрафовали на 10 000 руб. за нецелевое использование земельного участка. Она предоставляла местной религиозной организации комнату в своем доме для проведения богослужений. Кроме того, упомянутая организация с разрешения Гламоздиновой указала ее дом как адрес регистрации в ЕГРЮЛ.

Региональный Росреестр посчитал подобное использование недвижимости нецелевым, с выводами ведомства согласился районный суд. По мнению заявительницы, такая практика нарушает ее конституционное право свободно владеть и распоряжаться своим имуществом, а также право на свободу совести и вероисповедания.

В результате Конституционный суд решил, что штраф наложен незаконно, так как оспоренные нормы Земельного кодекса не противоречат Конституции РФ. В суде подчеркнули, что главное в этом вопросе — чтобы дом по-прежнему оставался жилым помещением.

Напомним, ранее КС фактически разрешил изымать имущество у любых лиц, которые не докажут его законность.

