На содержание парков Альметьевска потратят 12 млн рублей

МАУ «Департамент жилищной политики и ЖКХ Альметьевского района» готово потратить 12,5 млн рублей на содержание территорий парков и скверов. Закупку оплатят из бюджета Альметьевского района. Заявки будут принимать с 14 по 22 ноября, аукцион состоится 26-ого числа.



Подрядчик должен будет заниматься уходом за деревьями, очисткой от снега и льда тротуаров, лестничных сходов, погрузкой снега, очисткой от грязи и мусора, выкашиванием газонов, ремонтом скамеек, вырезкой порослей, устройством покрытий из тротуарной плитки.

Всего в списке объектов — 16 парков и общественных пространств. Среди них, например, каскад прудов, сквер за памятником Тукаю, парк с родником «Шамсинур», городское озеро, пляжная зона водохранилища, парк «Здоровье». Работы должны оказываться с 1 января по 31 декабря 2020 года.