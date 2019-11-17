В Гидрометцентре объяснили, почему в России отсутствует снег

Над всей территорией России навис мощный антициклон, из-за которого повысилось давление. В связи с этим в стране не выпадает снег.

«Я даже не упомню ситуацию, когда вот от Калининграда, даже еще западнее, до Якутии такая антициклональная погода была», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На следующей неделе данная погода сохранится. При этом высокое давление к 19 ноября повысится с 1025 до 1040. По словам Вильфанда, из-за этих условий осадков ждать не приходится, передает телеканал «З60».

Ранее Гидрометцентр РТ опубликовал короткий прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно ему, снег и низкие температуры придут в республику уже на следующей неделе.