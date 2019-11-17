Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь, туман и до +5 °С

В воскресенье, 17 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах туман.

Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха будет колебаться от 0°С до +5°С. В Казани днем ожидается от +2°С до +4°С. В Набережных Челнах — от +1°С до +4°С.

