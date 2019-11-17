День в истории: основание Казанского императорского университета, смерть Екатерины II, День участкового
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 17 ноября. В этот день отмечают:
- Международный день студентов;
- День участковых уполномоченных полиции РФ;
- Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
В этот день произошло:
- 1757 — в России основана Императорская Академия художеств;
- 1804 — основан Казанский императорский университет;
- 1869 — в Египте открыт для судоходства Суэцкий канал;
- 1933 — основан Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры (ФНЦ ВНИИФК).
В этот день родились:
- 1503 — Аньоло Бронзино — итальянский художник, представитель маньеризма;
- 1790 — Август Мебиус — немецкий математик и астроном;
- 1901 — Иван Пырьев — советский кинорежиссер и сценарист, народный артист СССР;
- 1905 — Соитиро Хонда — японский конструктор и изобретатель, бизнесмен, основатель компании «Honda».
В этот день умерли:
- 1796 — Екатерина II — российская императрица;
- 1929 — Герман Холлерит — американский инженер и изобретатель, один из создателей IBM;
- 2004 — Александр Рагулин — советский хоккеист, олимпийский чемпион, тренер и общественный деятель.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым