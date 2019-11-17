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День в истории: основание Казанского императорского университета, смерть Екатерины II, День участкового

01:26, 17.11.2019
День в истории: основание Казанского императорского университета, смерть Екатерины II, День участкового
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 17 ноября. В этот день отмечают:

  • Международный день студентов;
  • День участковых уполномоченных полиции РФ;
  • Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

В этот день произошло:

  • 1757 — в России основана Императорская Академия художеств;
  • 1804 — основан Казанский императорский университет;
  • 1869 — в Египте открыт для судоходства Суэцкий канал;
  • 1933 — основан Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры (ФНЦ ВНИИФК).

В этот день родились:

  • 1503 — Аньоло Бронзино — итальянский художник, представитель маньеризма;
  • 1790 — Август Мебиус — немецкий математик и астроном;
  • 1901 — Иван Пырьев — советский кинорежиссер и сценарист, народный артист СССР;
  • 1905 — Соитиро Хонда — японский конструктор и изобретатель, бизнесмен, основатель компании «Honda».

В этот день умерли:

  • 1796 — Екатерина II — российская императрица;
  • 1929 — Герман Холлерит — американский инженер и изобретатель, один из создателей IBM;
  • 2004 — Александр Рагулин — советский хоккеист, олимпийский чемпион, тренер и общественный деятель.
Общество Татарстан
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