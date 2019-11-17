День в истории: основание Казанского императорского университета, смерть Екатерины II, День участкового

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 17 ноября. В этот день отмечают:

Международный день студентов;

День участковых уполномоченных полиции РФ;

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

В этот день произошло:

1757 — в России основана Императорская Академия художеств;

1804 — основан Казанский императорский университет;

1869 — в Египте открыт для судоходства Суэцкий канал;

1933 — основан Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры (ФНЦ ВНИИФК).

В этот день родились:

1503 — Аньоло Бронзино — итальянский художник, представитель маньеризма;

1790 — Август Мебиус — немецкий математик и астроном;

1901 — Иван Пырьев — советский кинорежиссер и сценарист, народный артист СССР;

1905 — Соитиро Хонда — японский конструктор и изобретатель, бизнесмен, основатель компании «Honda».

В этот день умерли: