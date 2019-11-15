МВД в Татарстане предложили наделить правом проверять членов избирательных комиссий

В Татарстане МВД предложили наделить правом проверять членов избирательных комиссий.

Как уточнила депутат Госсовета РТ Римма Ратникова, также правоохранителям предлагается представлять сведения об осуждении или уголовном преследовании, привлечении к административной ответственности за нарушения законодательства о выборах и референдумах по запросу назначающего их органа в отношении членов избирательных комиссий.

Отмечается, что сейчас за министерством законодательно не закреплено право проводить подобные проверки.

Также предлагается предоставить возможность голосовать на выборах в органы власти республики и на референдуме людям, зарегистрированным по месту пребывания на территории не менее чем за три месяца до дня голосования. Осуществить это возможно с помощью «Мобильного избирателя», пояснила Ратникова.

Помимо этого, новый законопроект предлагает включать в списки избирателей тех жителей, которые работают вахтовым методом, по аналогии с избирателями, находящимся в местах временного пребывания, передает «Татар-информ».



Ранее сообщалось, что должникам в России предложили запретить участвовать в выборах.