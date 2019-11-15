Безбилетников в Казани предложили штрафовать на 15 тысяч рублей

Фото: кадр видео телеканала «Эфир»

Ассоциация АТП РТ обсудила в эфире телепрограммы нашумевший журналистский эксперимент, автор видео которого платил за проезд кондукторам не 27 рублей, а «договаривался» за меньшую сумму мимо кассы. Видеоролик доказывает, что кондукторы в Казани имеют свою «черную» бухгалтерию, что не может влиять на прибыль предприятий-перевозчиков.

В эфире ведущий телепрограммы предложил отказаться от кондукторов и ввести полностью бесконтактную оплату проезда, по опыту Москвы. На что казанский перевозчик Алик Умаров ответил, что для того, чтобы казанцы сами шли оплачивать проезд, необходимо ввести большие штрафы за попытку проехать «зайцем».

«Нужно вводить штраф за безбилетный проезд, и штраф ощутимый. В пределах 10—15 тысяч, не меньше. Сейчас он составляет 350 рублей», — считает Умаров.

Напомним, ранее ассоциация перевозчиков заявила о вынужденной продаже автобусов из-за убытков, связанных с повышением цен на топливо.