Российский боец ММА получил 4 года колонии за избиение прохожего

Российский боец ММА Марк Белых получил четыре года колонии за избиение прохожего. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Сообщается, что в январе нынешнего года 21-летний спортсмен в компании с 18-летней Екатериной Курлаевой в состоянии алкогольного опьянения напали на 34-летнего прохожего. Белых повалил мужчину на землю и нанес тому несколько ударов. Через час они встретили того же прохожего и снова избили. При этом Курлаева била мужчину совковой лопатой, а боец ММА «неустановленным предметом».

В результате нападения потерпевшему были причинены телесные повреждения (переломы пальцев, травмы, раны и ссадины головы).

Свою вину подсудимые не признали. Кроме тюремного срока Белых и Курлаева должны будут выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей.