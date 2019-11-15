Центробанк назвал условия выпуска монеты номиналом 50 рублей

Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал, что главным условием выпуска 50-рублевой монеты является уверенность, что она прослужит 20–30 лет.

По его словам, из-за развития безналичной оплаты вопрос о выпуске новой монеты «неочевиден», пишет «Газета.ру».

Запустить в обращение новую монету предложили представители компаний, владеющих вендинговыми автоматами, она нужна им для выдачи сдачи. Сейчас регулятор следит за ситуацией и если возникнут объективная необходимость и выгода в выпуске 50 рублевой монеты, то такое решение будет принято, сообщили в ЦБ.

Ранее в ноябре Центробанк выпустил памятные монеты «Дед Мороз и лето».