Гидрометцентр назвал самый «депрессивный» месяц в году

Самым «депрессивным» месяцем года с точки зрения метеорологов является ноябрь.

«Почему? Область низкого давления называется депрессией, а в этот период наблюдаются низкое давление, циклоны и облака, так как циклоническая деятельность способствует облакообразованию. Раз облакообразование, то солнца нет и постоянная хмурость», — сказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, ноябрь и первая половина декабря являются самыми облачными периодами, согласно наблюдениям. В качестве «профилактики» плохого настроения он посоветовал больше времени проводить с семьей и близкими, а также посещать культурные мероприятия, пишет ТАСС.

Ранее в Гидрометцентре России допустили, что 2019 год может стать самым теплым в истории.