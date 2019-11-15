Гидрометцентр назвал самый «депрессивный» месяц в году
Самым «депрессивным» месяцем года с точки зрения метеорологов является ноябрь.
«Почему? Область низкого давления называется депрессией, а в этот период наблюдаются низкое давление, циклоны и облака, так как циклоническая деятельность способствует облакообразованию. Раз облакообразование, то солнца нет и постоянная хмурость», — сказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, ноябрь и первая половина декабря являются самыми облачными периодами, согласно наблюдениям. В качестве «профилактики» плохого настроения он посоветовал больше времени проводить с семьей и близкими, а также посещать культурные мероприятия, пишет ТАСС.
Ранее в Гидрометцентре России допустили, что 2019 год может стать самым теплым в истории.Общество
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