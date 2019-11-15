Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал осужденных за шпионаж российских граждан Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.



Оба освобождены от отбывания остатка срока наказания, пишет «РИА Новости».

Филипченко был задержан в Литве во время поездки через республику из Калининградской области в Белоруссию. Прокуратура считает, что он действовал в составе организованной группы, которая провела несколько встреч с жителями Литвы с целью завербовать их для шпионажа. В августе 2017 года суд приговорил Филипченко к 10 годам тюрьмы.

Что касается Моисеенко, то в 2014 году правоохранительные органы Литвы обвинили его и литовского гражданина Пущина в шпионаже. Последний якобы собирал в интересах российской разведки секретную информацию о литовской армии, действиях воздушной миссии НАТО и военных учениях, а затем якобы передавал ее Моисеенко. Также Моисеенко обвинили в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. В феврале 2017 года его приговорили к 10,5 годам заключения.

