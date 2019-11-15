СМИ: пассажиры предложили ввести единые нормы перевозки животных

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило установить единые для всех авиакомпаний нормы перевозки домашних животных. Организация направила соответствующее письмо главе Министерства транспорта РФ Евгению Дитриху.



ООП предлагает внести изменения в пункт 143 главы 11 Федеральных авиационных правил «Особенности перевозки некоторых категорий багажа» и разрешить провозить животных в переносном контейнере, общие габариты которого по сумме длины, ширины и высоты не должны превышать 115 см, а общий вес — 8 кг. Также перевозчики могут за дополнительную плату увеличивать эту норму, что может стать для них «дополнительным конкурентным преимуществом», пишут «Известия».

Сейчас правила перевозки домашних животных устанавливают только общие требования к авиакомпаниям и предписывают иметь необходимые документы на животных, а также требования к переносному контейнеру. По мнению ООП, единые правила, приемлемые и для клиентов, и для авиаперевозчиков, избавят пассажиров от необходимости изучать требования каждой авиакомпании отдельно и помогут избежать ситуаций, подобных той, что произошла на одном из рейсов «Аэрофлота». Напомним, недавно «Аэрофлот» лишил пассажира Михаила Галина бонусных миль после инцидента с подменой животных. Ранее мужчина опубликовал свой пост на Facebook, где рассказал, что не смог попасть на самолет из-за двух лишних килограммов своего питомца. Чтобы попасть на рейс, Галину пришлось найти кошку-дублера.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы предложил главе «Аэрофлота» вернуть хозяину толстого кота Виктора аннулированные мили и пересмотреть правила перевозки животных.