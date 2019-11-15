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СМИ: пассажиры предложили ввести единые нормы перевозки животных

07:32, 15.11.2019
СМИ: пассажиры предложили ввести единые нормы перевозки животных
Фото: pixabay.com

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило установить единые для всех авиакомпаний нормы перевозки домашних животных. Организация направила соответствующее письмо главе Министерства транспорта РФ Евгению Дитриху.

ООП предлагает внести изменения в пункт 143 главы 11 Федеральных авиационных правил «Особенности перевозки некоторых категорий багажа» и разрешить провозить животных в переносном контейнере, общие габариты которого по сумме длины, ширины и высоты не должны превышать 115 см, а общий вес — 8 кг. Также перевозчики могут за дополнительную плату увеличивать эту норму, что может стать для них «дополнительным конкурентным преимуществом», пишут «Известия».

Сейчас правила перевозки домашних животных устанавливают только общие требования к авиакомпаниям и предписывают иметь необходимые документы на животных, а также требования к переносному контейнеру. По мнению ООП, единые правила, приемлемые и для клиентов, и для авиаперевозчиков, избавят пассажиров от необходимости изучать требования каждой авиакомпании отдельно и помогут избежать ситуаций, подобных той, что произошла на одном из рейсов «Аэрофлота». Напомним, недавно «Аэрофлот» лишил пассажира Михаила Галина бонусных миль после инцидента с подменой животных. Ранее мужчина опубликовал свой пост на Facebook, где рассказал, что не смог попасть на самолет из-за двух лишних килограммов своего питомца. Чтобы попасть на рейс, Галину пришлось найти кошку-дублера.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы предложил главе «Аэрофлота» вернуть хозяину толстого кота Виктора аннулированные мили и пересмотреть правила перевозки животных.

БизнесТранспорт
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