Главное к утру: рекорд вратаря «Ак Барса», иностранное вмешательство в 19 регионах РФ, новые серии «Ну, погоди!»

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 15 ноября.

Казанский «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл челябинский «Трактор» (4:1). Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов побил рекорд по продолжительности «сухой» серии, державшийся в течение 15 лет.

Татарстан занял пятое место среди регионов России по объему строительства нового жилья. За девять месяцев 2019 года в республике было построено 1,77 млн кв. м жилья.

Из-за нового техрегламента ЕАЭС, который вступает в силу в 2021 году, в России может быть запрещено производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками.

Киностудия «Союзмультфильм» начнет работу над новыми сериями мультсериала «Ну, погоди!». Новый цикл будет запущен летом 2020 года.

Комиссия Госдумы РФ по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ утверждает, что факты такого вмешательства замечены в 19 регионах страны. Речь идет о работе зарубежных НКО и СМИ.