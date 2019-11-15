Синоптики Татарстана обещают туман и до 0°С

В пятницу, 15 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Метеорологи не прогнозируют существенных осадков. В отдельных районах возможен туман.

Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от 0°С до +5°С. В Казани столбик термометра будет колебаться в пределах 1-4 градусов выше ноля. В Набережных Челнах эта отметка достигнет 1-3 градусов Цельсия.