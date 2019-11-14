Итоги дня: благовещенский стрелок, причины крушения Boeing в Казани, выстрелы в Авиастроительном районе

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 14 ноября.

Студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске открыл стрельбу в здании учреждения. В результате от огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей были доставлены в больницу. После стрелок покончил с собой. Ему назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Следственный комитет возбудил три уголовных дела.

Следователи завершили расследование уголовного дела о крушении самолета Boeing в аэропорту Казани в 2013 году, в результате которого погибли 50 человек. По данным Следственного комитета, к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула.

В Казани неустановленный водитель на автомобиле Skoda Octavia выстрелил в голову автомобилисту на Chevrolet Lacetti. Инцидент произошел около 7.40 утра на улице Тэцевской. Выстрел был совершен из травматического пистолета. Пуля попала водителю в голову. После осмотра пострадавшего медиками его отпустили домой. Мужчина написал заявление в полицию.



АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» подало в Арбитражный суд Татарстана иск к челнинскому МУП «Электротранспорт» с требованием расторгнуть договор лизинга и вернуть в общей сложности 124 автобуса. «Мы передали в лизинг 190 автобусов на газовом топливе. Сегодня долги города по лизинговым платежам и сервисному обслуживанию превышают 700 млн рублей. Администрация города показала, что она абсолютно не способна организовать перевозки», — заявил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин.

В Арске продолжили сносить здание ратуши 1853 года постройки, несмотря на запрет со стороны властей. Вчера Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия остановил разбор здания ратуши 1853 года постройки. Здание принадлежит Фардие Закировой — дочери бывшего гендиректора ОАО «Вамин Татарстан» Вагиза Мингазова. Она пояснила, что якобы не знала об имеющемся обременении на данный объект. Однако в сентябре этого года исполком Арского района проинформировал женщину о статусе здания.

Пресс-служба немецкой компании Adidas ответила на вопросы о новой форме сборной России по футболу, на которой изображен перевернутый российский флаг. Там пояснили, что задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед.

