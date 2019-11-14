В Татарстане женщина, избившая знакомую ведром, отработает 100 часов
В Буинском районе местной жительнице Флюре Тухватуллиной назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ за то, что она избила пластиковым ведром свою приятельницу.
В тот день, 6 августа 2019 года, женщина гостила у своей знакомой. В какой-то момент подруги поссорились. Словесная перепалка переросла в драку: Тухватуллина схватила пластиковое ведро и несколько раз ударила им приятельницу по голове и лицу, сообщает прокуратура РТ.
Свою вину женщина признала. Суд назначил ей наказание в виде 100 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.
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