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В Татарстане ожидается до -1°С

05:31, 14.11.2019
В Татарстане ожидается до -1°С
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 14 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +4°С до -1°С. В Казани потеплеет до 1-3 градусов выше ноля. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +1°С до -1°С.

Местами на дорогах сохранится гололедица.

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