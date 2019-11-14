В Татарстане ожидается до -1°С

В четверг, 14 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +4°С до -1°С. В Казани потеплеет до 1-3 градусов выше ноля. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +1°С до -1°С.

Местами на дорогах сохранится гололедица.