Самарская полиция ищет в Татарстане и других регионах пострадавших от ОПГ «Неверовские»

ГУ МВД по Самарской области разыскивает пострадавших от действий организованного преступного сообщества «Неверовские».

Следком ранее возбудил уголовное дело по обвинению главы группировки Сергея Неверова и участников его преступного сообщества в нападениях на граждан, в том числе — связанных с убийствами.

На данный момент часть «Неверовских» была задержана и арестована, остальных объявили в федеральный и международный розыск. Сейчас правоохранители проверяют предполагаемых преступников на причастность к другим фактам противоправной деятельности в Татарстане, а также Чувашии, Самарской, Ульяновской и Пензенской областях.

Пострадавших от действий ОПГ «Неверовские», а также свидетелей их преступлений просят обращаться по телефонам: +7-929-707-61-82, 8 (8482) 73-00-27.