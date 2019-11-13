Носорогам стали изготовлять рога из конского волоса, чтобы спасти их от браконьеров

Ученые пришли к выводу, что носорогов можно защитить от браконьеров при помощи искусственных рогов. Группа исследователей из Оксфорда и Университета Фудан в Шанхае выработала технологию подделки рогов носорога.

Прикреплять их на животных специалисты не собираются. Они намерены наводнить рынок поддельными рогами, чтобы снизить прибыли для браконьеров и вытеснить их с рынка незаконной торговли этими артефактами, передает N+1.

Рога носорога на самом деле представляют собой пучок склеившихся волос. Ученые построили теорию, чем скрепляются эти волосы и смогли выявить белок, позволяющий изготавливать подделки из конского волоса. Для этого использовался фиброин — белок, из которого построен шелк.

Копия оказалось похожа на оригинал, по всем параметрам. На производство рога диаметром 4 см и длиной 10 см ушло несколько дней. Однако рог в диаметре 10 см и длиной 35 см потребовалось сушить в печи несколько недель.