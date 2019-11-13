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Синоптики Татарстана обещают мокрый снег и туман

05:27, 13.11.2019 1
Синоптики Татарстана обещают мокрый снег и туман
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 13 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. Утром в отдельных районах прогнозируется туман.

Ветер западный, северо-западный умеренный, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха в республике составит от +1°С до +6°С. В Казани температура достигнет 4—6 градусов тепла. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от +1°С до +4°С.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Михаил Ушаков 06:07
    Летняя свадьба имеет свои особенности, ряд преимуществ и недостатков. Очень важно чтобы в этот день ничто не омрачило настроение жениха и невесты. Несмотря на тёплую погоду, нельзя сбрасывать со счетов переменчивость и капризы летней поры.
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