Синоптики Татарстана обещают мокрый снег и туман

В среду, 13 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. Утром в отдельных районах прогнозируется туман.

Ветер западный, северо-западный умеренный, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха в республике составит от +1°С до +6°С. В Казани температура достигнет 4—6 градусов тепла. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от +1°С до +4°С.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица.