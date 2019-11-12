Лукоянов о возвращении на лед: «10 минут приходил в себя, а потом начал понимать, что к чему»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов после победы над «Авангардом» (3:0) прокомментировал свое возвращение на лед.

— Вообще не планировалось, что я буду играть сегодня. Но произошла травма у игрока и тренеры спросили «сможешь?». Лучше через такой путь пройти, с такой сильной командой, чтобы сразу войти в игровой ритм, собраться. Хорошую физику ведь не натренируешь, она нарабатывается только через матчи. Поэтому хорошо, что сегодня сыграл, эмоции только положительные.

— Чувствовалось, что были не в своей тарелке?

— Конечно, первая смена сложная была, но от правильных действий команды пришел в себя. Минут десять прошло и уже начал понимать, что к чему. Для первого раза неплохо. Конечно, хотелось лучше, но через матчи все остальное придет, — сказал Лукоянов.