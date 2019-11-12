Синоптики обещают в Татарстане дождь, морось и туман

Завтра в Татарстане будет облачно, днем с прояснениями, сообщают в Управлении Гидрометцентра РТ. Ночью небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси, днем — местами. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный умеренный. Минимальные температуры воздуха ночью +3... -2°. Максимальные температуры воздуха днем +1... +6°. Ночью и утром на дорогах местами гололедица, предупреждают синоптики.

В Казани 13 ноября ночью будет облачно. Также ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мороси, в отдельных районах туман. Ветер западный умеренный. Минимальные температуры воздуха +1—3°С.

Днем в столице Татарстана сохранится облачность с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный, максимальные температуры воздуха +4—6°.