В Казани открыли новый детский сад в Приволжском районе
Новый детский сад №138 открылся в Приволжском районе Казани. Учреждение рассчитано на 220 мест и расположено по адресу Детский проезд, 3.
В детском саду открыты 11 групп. Учреждение оснащено спортивным и музыкальным залами, кабинетом психолога, современными спортивно-игровыми площадками. Как комментирует администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани, приоритетным направлением деятельности для детсада станет художественно-эстетическое развитие.
Ранее в Казани закрыли частный детский сад, работавший в двух квартирах жилого дома.Общество Татарстан
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