Новости общества

20:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани открыли новый детский сад в Приволжском районе

15:31, 12.11.2019
В Казани открыли новый детский сад в Приволжском районе
Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов

Новый детский сад №138 открылся в Приволжском районе Казани. Учреждение рассчитано на 220 мест и расположено по адресу Детский проезд, 3.

В детском саду открыты 11 групп. Учреждение оснащено спортивным и музыкальным залами, кабинетом психолога, современными спортивно-игровыми площадками. Как комментирует администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани, приоритетным направлением деятельности для детсада станет художественно-эстетическое развитие.

Ранее в Казани закрыли частный детский сад, работавший в двух квартирах жилого дома.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров