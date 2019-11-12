Новости общества

11:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани на улице Мира зафиксировали рекордно длинную для этого времени пробку

09:55, 12.11.2019
В Казани на улице Мира зафиксировали рекордно длинную для этого времени пробку
Фото: скриншот

В Казани на улице Мира наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за последнюю неделю, сообщили «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.Пробки». Она растянулась от Тополевой улицы до Сибирского тракта.

Длина пробки составляет 2,8 км.

В целом на момент публикации заметки пробки в Казани составили четыре балла.

Напомним, что накануне вечером пробки в Казани достигли восьми баллов.

ОбществоИнфраструктура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров