В Казани на улице Мира зафиксировали рекордно длинную для этого времени пробку
В Казани на улице Мира наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за последнюю неделю, сообщили «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.Пробки». Она растянулась от Тополевой улицы до Сибирского тракта.
Длина пробки составляет 2,8 км.
В целом на момент публикации заметки пробки в Казани составили четыре балла.
Напомним, что накануне вечером пробки в Казани достигли восьми баллов.ОбществоИнфраструктура
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