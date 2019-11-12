В Казани на улице Мира зафиксировали рекордно длинную для этого времени пробку

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В Казани на улице Мира наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за последнюю неделю, сообщили «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.Пробки». Она растянулась от Тополевой улицы до Сибирского тракта.

Длина пробки составляет 2,8 км.

В целом на момент публикации заметки пробки в Казани составили четыре балла.

Напомним, что накануне вечером пробки в Казани достигли восьми баллов.