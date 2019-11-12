Главное к утру: Казань в числе самых фотографируемых городов России, календарь выходных дней в 2020 году, дорогая добыча нефти в России
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 12 ноября.
Казань вошла в пятерку городов России, жители которых прекрасно владеют английским языком. Таковы результаты исследования EF Education First, в котором участвовали 2,3 миллиона респондентов из 100 стран.
Также столица Татарстана попала в рейтинг самых фотографируемых городов России. В столице Татарстана чаще всего снимают мечеть Кул-Шариф, Дворец землевладельцев, Храм всех религий и башню Сююмбике, говорится в исследовании сервиса «Облако Mail.ru», которое было составлено с помощью технологии компьютерного зрения.
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди прокомментировал состояние российского вопроса относительно манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории. По его словам, РУСАДА может лишиться статуса соответствия.
Минтруд РТ утвердил производственный календарь на 2020 год. Согласно ему, количество рабочих дней составит 246 дней, а выходных — 120.
Себестоимость нефтедобычи в России составляет более $40 за баррель. Это один из самых высоких показателей в мире, говорится в данных саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco. Оценку проводила компания IHS Markit.Общество Татарстан
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