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Сегодня в Татарстане ожидается до +7, небольшой дождь и гололедица

05:26, 12.11.2019
Сегодня в Татарстане ожидается до +7, небольшой дождь и гололедица
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 12 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мороси. В отдельных районах туман. Ночью и утром местами на дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха будет колебаться от +2°С до +7°С. В Казани днем ожидается от +4°С до +6°С. В Набережных Челнах — от +2°С до +5°С.

Общество Татарстан
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