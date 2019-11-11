Итоги дня: эвакуация в ТЦ «Кольцо», налоговый режим для самозанятых, камеры «тотального контроля» в Татарстане

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 11 ноября.



В Казани новый зооботсад «Река Замбези» откроется для посетителей накануне Нового года. Сейчас началось поэтапное переселение животных на новую территорию.

Сегодня в Казанском высшем танковом училище состоялась церемония открытия памятника Михаилу Калашникову. Мероприятие было приурочено к 100-летию со дня рождения конструктора оружия. Монумент сделан скульптором, народным художником России Салаватом Щербаковым в рамках проекта «Аллея российской славы» и передан его руководителем Михаилом Сердюковым в дар Казанскому танковому училищу.

Сегодня из торгово-развлекательного комплекса «Кольцо» в Казани эвакуировали людей. Тревога началась в 9.30 утра. В самом ТЦ произошедшее объяснили «техническими причинами». По предварительным данным, эвакуация произошла после полученного по е-mail сообщения о заложенной бомбе.



В этом году из республиканского и федерального бюджетов на проведение дорожных работ в Казани было выделено более 7,2 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом объем финансирования вырос на 1 млрд рублей.



Еще на пяти региональных дорогах Татарстана начнут работу камеры «тотального контроля». Они появятся до 6 декабря. Камеры установят на дорогах Казань — Шемордан, Чистополь — Нижнекамск, Казань — Малмыж, Шали — Сорочьи Горы, Набережные Челны — Заинск — Альметьевск.



Президент России согласился с распространением специального налогового режима для самозанятых. Начиная с 2020 года закон о самозанятых начнет распространяться по всем субъектам РФ.

