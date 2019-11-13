День в истории: основание Первого медицинского университета и Рязанского училища ВДВ, теракты в Париже
«Реальное время публикует подборку значимых событий, которые произошли в этот день, 13 ноября. Сегодня отмечается:
- Международный день слепых.
- Всемирный день доброты.
- Россия — День создания службы защиты государственной тайны.
- День войск радиационной, химической и биологической защиты России.
В этот день произошло:
- 1002 — резня датчан в южных графствах Англии по приказу Этельреда II Неразумного.
- 1758 — основан 1-й Московский медицинский институт (ныне Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова).
- 1805 — венский мясник Иоганн Ланер изобретает сосиски.
- 1851 — открытие железнодорожного сообщения и телеграфной связи между Москвой и Петербургом.
- 1854 — американский парусный корабль «New Era», следуя из Бремена в Нью-Йорк, погибает на мели в 15 милях к югу от мыса Санди-Хук. Число жертв превышает 300 человек.
- 1862 — Льюис Кэрролл сдерживает обещание, данное ранее Алисе Лидделл, записывая в своем дневнике: «Начал писать сказку об Алисе, надеюсь закончить ее к Рождеству».
- 1872 — вышло в свет первое издание «Азбуки» Льва Николаевича Толстого.
- 1909 — в США в результате взрыва и пожара на угольной шахте в Черри, штат Иллинойс, погибают около 250 шахтеров.
- 1914 — в США Мери Фелпс Джекобс патентует новый женский предмет нижнего белья, известный как «лифчик без спинки».
- 1915 — после провала операции на Галлипольском полуострове Уинстон Черчилль выходит из состава британского кабинета министров.
- 1918 — начинаются занятия на Рязанских пехотных курсах командного состава РККА, на базе которых создастся сначала пехотное, а затем Воздушно-десантное училище (ныне Рязанское высшее Воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова).
- 1931 — образован «Дальстрой» — государственный трест по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы (c 1938 г. — Главное управление строительства Дальнего Севера НКВД СССР «Дальстрой»), специализированный государственный институт (суперорганизация, «комбинат особого типа»), осуществивший в 30—50 гг. XX столетия освоение Северо-Востока СССР.
- 1945 — начинается знаменитое триумфальное турне на родине футбола московского «Динамо». В первом матче москвичи сыграли вничью с лондонским клубом «Челси» — 3:3. Первый гол в ворота хозяев поля забил Василий Карцев.
- 1945 — во Франции Шарль де Голль избирается председателем Временного правительства.
- 1968 — премьера мультфильма Yellow Submarine (Желтая подводная лодка) в США.
- 1980 — американский космический аппарат «Вояджер-1» передал на Землю первые фотографии Сатурна крупным планом.
- 1987 — с тем, чтобы способствовать «безопасному сексу», или предотвратить СПИД, BBC демонстрирует на экранах Британии первый коммерческий презерватив (без имени марки).
- 2009 — взрыв склада ВМФ «З1-й арсенал» в Ульяновске, Россия.
- 2015 — террористические акты в Париже, Франция. Жертвами стали 130 погибших и более чем 350 раненых, из них 99 находились в критическом состоянии.
В этот день родились:
- 1718 — Джон Монтегю (ум. 1792), 4-й граф Сэндвичский, первый Лорд Адмиралтейства, в честь которого был назван сэндвич.
- 1745 — Валентин Гаюи (ум. 1822), французский благотворитель, педагог и новатор, в день рождения которого отмечают Международный день слепых.
- 1850 — Роберт Льюис Стивенсон (ум. 1894), английский писатель («Остров сокровищ»).
- 1955 — Вупи Голдберг, американская киноактриса, лауреат премии «Оскар».
- 1974 — Сергей Рязанский, российский космонавт.
В этот день умерли:
- 1948 — Александр Вишневский (р. 1874), русский и советский военный хирург, академик, создатель знаменитой лечебной мази.
- 1985 — Александр Покрышкин, советский летчик-ас, первый трижды Герой Советского Союза.
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