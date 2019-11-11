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День в истории: день рождения Достоевского, создание прототипа компьютерного вируса, день экономиста

01:35, 11.11.2019
День в истории: день рождения Достоевского, создание прототипа компьютерного вируса, день экономиста
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли сегодня, 11 ноября. В этот день празднуется:

  • День окончания первой мировой войны
  • День экономиста в России
  • День офтальмолога в России
  • Всемирный день шопинга

В этот день произошли следующие события:

  • 1765 — основано Императорское Вольное экономическое общество к поощрению в России земледелия и домостроительства;
  • 1837 — открыто движение по первой железной дороге в России между Санкт-Петербургом и Царским Селом;
  • 1936 — в Англии впервые в мире показан прогноз погоды по телевидению;
  • 2002 — российский ученый Григорий Перельман доказал математическую гипотезу Пуанкаре;
  • 1983 год — студент из Калифорнии Фред Коэн в качестве своей курсовой работы сделал программу, способную к саморазмножению и распространению по компьютерным сетям — прототип первого компьютерного вируса.

В этот день родились:

  • 1821 — Федор Достоевский — русский писатель и мыслитель;
  • 1891 — Лиля Брик — российский литератор, возлюбленная Владимира Маяковского;
  • 1922 год — Курт Воннегут — американский писатель, сатирик;
  • 1939 — Клавдия Боярских — советская лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка;
  • 1974 — Леонардо Ди Каприо — американский актер и продюсер, лауреат премии «Оскар».

В этот день умерли:

  • 1884 — Альфред Брем — немецкий ученый-зоолог и путешественник;
  • 1919 — Павел Чистяков — русский художник, мастер исторической, жанровой и портретной живописи;
  • 1946 — Николай Бурденко — русский и советский хирург, основоположник российской нейрохирургии;
  • 1983 — Арно Бабаджанян — советский и армянский композитор, Народный артист СССР;
  • 2012 — Илья Олейников — советский и российский актер и телеведущий, народный артист России.
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