День в истории: день рождения Достоевского, создание прототипа компьютерного вируса, день экономиста

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли сегодня, 11 ноября. В этот день празднуется:

День окончания первой мировой войны

День экономиста в России

День офтальмолога в России

Всемирный день шопинга

В этот день произошли следующие события:

1765 — основано Императорское Вольное экономическое общество к поощрению в России земледелия и домостроительства;

1837 — открыто движение по первой железной дороге в России между Санкт-Петербургом и Царским Селом;

1936 — в Англии впервые в мире показан прогноз погоды по телевидению;

2002 — российский ученый Григорий Перельман доказал математическую гипотезу Пуанкаре;

1983 год — студент из Калифорнии Фред Коэн в качестве своей курсовой работы сделал программу, способную к саморазмножению и распространению по компьютерным сетям — прототип первого компьютерного вируса.



В этот день родились:

1821 — Федор Достоевский — русский писатель и мыслитель;

1891 — Лиля Брик — российский литератор, возлюбленная Владимира Маяковского;

1922 год — Курт Воннегут — американский писатель, сатирик;

1939 — Клавдия Боярских — советская лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка;

1974 — Леонардо Ди Каприо — американский актер и продюсер, лауреат премии «Оскар».

В этот день умерли: