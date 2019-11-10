СМИ: в порыве ревности нетрезвая челнинка набросилась с ножом на приятельницу

В Набережных Челнах в одной из квартир 26-го комплекса произошла ссора между двумя женщинами.

Как пишут «Челнинские известия», две приятельницы выпивали, после между ними произошла ссора на почве ревности. 44-летняя хозяйка схватила кухонный нож и вонзила его в живот своей 36-летней подруге.

Позже женщина сама же вызвала скорую. В отношении женщины, ранившей приятельницу, возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



В настоящее время она находится под подпиской о невыезде. Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Напомним, в Набережных Челнах женщина убила своего двухлетнего сына, нанеся ему семь ударов ножом. Старшего ребенка она также покалечила. Как оказалось, причиной трагедии стала ссора между супругами, а именно ревность жены к коллеге главы семейства. Возбуждено уголовное дело.

