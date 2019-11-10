Шэрон Стоун повторила ключевую сцену из «Основного инстинкта»

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Голливудская актриса Шэрон Стоун, выступая на премии GQ в Германии, повторила знаменитую сцену из фильма «Основной инстинкт» 1992 года.

На премии 61-летняя актриса получала награду «Женщина года». Она выступала, сидя на стуле, и рассказала присутствующим о необходимости оставаться собой. В речи Стоун подчеркнула, что сцена допроса перевернула всю ее жизнь.

Напомним, что эротический триллер «Основной инстинкт» был снят в 1992 году. Главную мужскую роль в фильме сыграл Майкл Дуглас. Стоун же играла писательницу, подозреваемую в убийстве.