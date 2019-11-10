Забит Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве

Российские боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов победил своего противника из США Кэлвина Каттара в главном бое UFC Fight Nights в Москве. «Дагестанский ниндзя» признан победителем единогласным решением судей.

Бой был главным, но продлился три раунда, тогда как обычно такие бои длятся пять раундов, передает ТАСС.

28-летний Магомедшарипов провел 19 боев в MMA, на его счету 18 побед и одно поражение. На счету 31-летнего Каттара 20 побед и четыре поражения.

Изначально главным событием вечера должен был стать бой россиянина Александра Волкова против бразильца Жуниора дос Сантоса, однако бразилец выбыл из-за инфекции в ноге, его заменил американец Грег Харди. Волков победил Харди по единогласному решению судей.