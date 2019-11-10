В Татарстане ожидается туман и до -1°С

В воскресенье, 10 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозам синоптиков, преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман.

Ветер юго-восточный, южный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха будет колебаться от -1°С до +4°С. В Казани столбик термометра будет колебаться от 0°С до +2°С. В Набережных Челнах — от -1°С до +2°С.