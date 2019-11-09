Татарстан может начать поставки сельхозтехники на газе в Крым

Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин рассказал, что регион ведет переговоры с правительством Татарстана о поставке тракторов и автомобильной техники на газе для сельскохозяйственных нужд.

В заявлении он сделал акцент на необходимости внедрять технологии с использованием газомоторного топлива, передают «Вести.Крым». Помимо экономической выгоды вследствие низкой стоимости топлива, такие технологии более безопасны для экологии.

В ноябре также сообщалось, что власти Крыма обсуждают с руководством Татарстана вопрос поставки нефтепродуктов на полуостров. Таким образом в Крыму хотят снизить цены на топливо.