В Зеленодольске мужчина убил бывшего сокамерника, угрожавшего ему вилкой

Суд отправил в колонию строгого режима на 8,5 года 43-летнего жителя Зеленодольска, признанного виновным в убийстве. Жертвой стал бывший сокамерник подсудимого.

Инцидент произошел 4 июля этого года. Как пишет пресс-служба прокуратуры Татарстана, тогда подсудимый, недавно освободившийся из мест лишения свободы, приехал к своему сокамернику в гости. Между ними произошла ссора, в ходе которой подсудимый ударил сокамерника ножом в грудь.

Вину подсудимый признал, но лишь частично: он заявил, что погибший сам угрожал заколоть его вилкой.



Напомним, недавно в Татарстане также вынесли приговор 26-летнему мужчине, до смерти избившему собственную мать.

