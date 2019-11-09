Глава МВД России вручил вдове погибшего в Нижнекамске полицейского награду мужа

Фото: «Реальное время»

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России, накануне встретился с вдовами, матерями и отцами погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. На этой встрече в числе 32 участников была вдова майора полиции Динара Саматова из Нижнекамска.

Динар Саматов погиб 22 марта: возле отдела полиции на него напал молодой человек с ножом. Саматов скончался от тяжелых ранений в приемном покое Нижнекамской центральной районной больницы. Коллега убитого застрелил нападавшего.

Саматова указом президента России посмертно наградили медалью «За отличие в охране общественного порядка». Эту медаль Колокольцев вручил супруге погибшего, передает пресс-служба МВД России.

Отметим, что прием у главы МВД был приурочен ко Дню памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Этот день получил особый статус в 2017 году.