Лига чемпионов. «Синтез» дома уступил испанской «Барселонете»

«Синтез» в матче группового раунда Лиги чемпионов по водному поло дома уступил испанской «Барселонете» (12:20).

Казанцы провалили первую четверть игры, но выиграли один из отрезков в конце второго и третьего четвертей со счетом 7:1. Однако сдержать испанцев это не помогло. Гости уверенно довели дело до победы, забив 20 мячей.

Хет-триком у «Синтеза» отметился Степан Андрюков. Игрок испанцев Альваро Гранадос Ортега сделал шесть бросков из семи выполненных за матч.

Подробный материал о ходе встречи читайте в репортаже «Реального времени».

«Синтез» (Россия) — «Барселонета» (Испания) — 12:20 (1:5, 5:5, 4:5, 2:5)