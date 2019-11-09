На форум молодых управленцев и политиков в Татарстане потратят 7 млн рублей

Министерство по делам молодежи Татарстана готово заплатить 7,2 млн рублей за подготовку и проведение Всероссийского форума органов молодежного самоуправления «Молодежная команда страны». Соответствующий тендер был объявлен 5 ноября. Закупку профинансируют из бюджета Татарстана.



Мероприятия должны пройти до июня 2020 года. Для участия в форуме пригласят представителей органов молодежного самоуправления на основании конкурса среди регионов России по двум направлениям проекта: «Молодые управленцы» и «Молодые политики». Возраст участников — от 18 до 30 лет. Проживание с питанием участников должно быть организовано в гостинице не ниже класса «4*» в центре Казани.

От подрядчика потребуется организовать проживание и трехразовое питание, разработать и организовать образовательную программу форума: подготовить площадку, пригласить не менее 12 экспертов. Помимо этого, потребуется обеспечить информационную поддержку форума, привлечь не менее пяти медиаперсон.