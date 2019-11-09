День в истории: реформы Столыпина, ядерная тревога в США, день СОБР

Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли сегодня, 9 ноября. В этот день празднуется:

Россия — День специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии

В этот день произошло:

1799 — Наполеон Бонапарт с помощью военных ликвидирует режим Директории (переворот 18 брюмера).

1804 — открывается первый в Москве городской водопровод.

1900 — российская стотысячная армия завершает оккупацию Маньчжурии.

1906 — Теодор Рузвельт становится первым американским президентом, посетившим другую страну.

1906 — начало аграрной реформы П.А. Столыпина.

1911 — парижанин Жорж Клод патентует неоновую рекламу.

1918 — в ходе Ноябрьской революции в Германии император Вильгельм II отрекается от престола.

1923 — подавлен Пивной путч в Мюнхене, руководимый Адольфом Гитлером.

1927 — в Китае обнаруживают гигантскую панду.

1938 — «Хрустальная ночь» в нацистской Германии: сжигаются еврейские дома, школы и синагоги; разграбливаются принадлежащие евреям магазины.

1972 — Эндрю Янг становится первым чернокожим американцем, избранным в конгресс США от южных штатов с времен эпохи Реконструкции середины XIX века.

1979 — вследствие ошибки американского компьютера системы NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки\North American Aerospace Defense Command), сообщившего о советском ядерном нападении, в США объявлена ядерная тревога. В течение десяти минут мир находился на краю ядерной войны.

1989 — в ночь с 9 на 10 ноября открывается свободный проход граждан из Восточной в Западную часть Берлина. Начинается разрушение Берлинской стены.

В этот день родились:

1818 — Иван Сергеевич Тургенев (ум. 1883), писатель, классик русской литературы.

1864 — Дмитрий Ивановский (ум. 1920), русский физиолог растений и микробиолог; его исследования возбудителя табачной мозаики привели к открытию вирусов.

1890 — Григорий Кулик (расстрелян в 1950), маршал Советского Союза, Герой Советского Союза.

В этот день умерли: