День в истории: реформы Столыпина, ядерная тревога в США, день СОБР
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли сегодня, 9 ноября. В этот день празднуется:
- Россия — День специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии
В этот день произошло:
- 1799 — Наполеон Бонапарт с помощью военных ликвидирует режим Директории (переворот 18 брюмера).
- 1804 — открывается первый в Москве городской водопровод.
- 1900 — российская стотысячная армия завершает оккупацию Маньчжурии.
- 1906 — Теодор Рузвельт становится первым американским президентом, посетившим другую страну.
- 1906 — начало аграрной реформы П.А. Столыпина.
- 1911 — парижанин Жорж Клод патентует неоновую рекламу.
- 1918 — в ходе Ноябрьской революции в Германии император Вильгельм II отрекается от престола.
- 1923 — подавлен Пивной путч в Мюнхене, руководимый Адольфом Гитлером.
- 1927 — в Китае обнаруживают гигантскую панду.
- 1938 — «Хрустальная ночь» в нацистской Германии: сжигаются еврейские дома, школы и синагоги; разграбливаются принадлежащие евреям магазины.
- 1972 — Эндрю Янг становится первым чернокожим американцем, избранным в конгресс США от южных штатов с времен эпохи Реконструкции середины XIX века.
- 1979 — вследствие ошибки американского компьютера системы NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки\North American Aerospace Defense Command), сообщившего о советском ядерном нападении, в США объявлена ядерная тревога. В течение десяти минут мир находился на краю ядерной войны.
- 1989 — в ночь с 9 на 10 ноября открывается свободный проход граждан из Восточной в Западную часть Берлина. Начинается разрушение Берлинской стены.
В этот день родились:
- 1818 — Иван Сергеевич Тургенев (ум. 1883), писатель, классик русской литературы.
- 1864 — Дмитрий Ивановский (ум. 1920), русский физиолог растений и микробиолог; его исследования возбудителя табачной мозаики привели к открытию вирусов.
- 1890 — Григорий Кулик (расстрелян в 1950), маршал Советского Союза, Герой Советского Союза.
В этот день умерли:
- 1114 — Нестор Летописец (р. ок. 1056), монах Киево-Печерского монастыря, предполагаемый автор «Повести временных лет».
- 1970 — Шарль де Голль (р. 1890), французский генерал, президент Франции (1959—1969).
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