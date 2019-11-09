В РТ осудили 26-летнего мужчину, до смерти избившего собственную мать

Фото: Олег Тихонов

В Зеленодольске вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя. Он признан виновным в избиении собственной матери, в результате чего она скончалась.

Ссора между матерью и сыном произошла 12 марта 2019 года. Во время конфликта сын, будучи в нетрезвом состоянии, нанес 56-летней матери не менее 68 ударов по голове и телу. Женщина получила черепно-мозговую травму, переломы грудной клетки, закрытую травму живота и скончалась на месте.

Свою вину мужчина признал, но пытался оправдаться, что его мать якобы злоупотребляла алкоголем. Однако это было опровергнуто свидетельскими показаниями. Пенсионерка содержала безработного сына, несмотря на избиения с его стороны. В июле 2018 года подсудимый уже был осужден за угрозу убийством матери.

Суд приговорил мужчину к восьми годам заключения в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу и обжалованию не подлежит.

Ранее «Реальное время» писало, что в Набережных Челнах у предполагаемых лидеров молодежных группировок проходят обыски.