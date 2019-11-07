В РПЦ рассказали, что может спасти мир

Председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон рассказал, что может спасти мир и как стоит воспринимать страдания в жизни человека.

«Правда Христова в том, что мир спасает не красота, а безобразие Креста. Бог являет Себя в страдании. Это главное, что мы вспоминаем на каждой Литургии, мы носим на себе образ смерти и воскресения Христа. Важно, чтобы человек сердцем отозвался на эту правду», — сказал он.

По словам епископа, Бог пришел в этот мир, «принял на Себя все страдание, лишил его уничтожающей силы, отменил страдание в вечности». «Если помнить об этом, сердцу станет понятен смысл страданий», — считает священнослужитель.

Пантелеимон также подчеркнул, что мир обречен на страдания, но не стоит их бояться, а мужественно проходить их и помогать другим, передает «РИА Новости».

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