Призер чемпионата России по прыжкам в длину дисквалифицирован на 4 года за допинг
Российский прыгун в длину Александр Петров дисквалифицирован на 4 года за применение допинга, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.
В крови 33-летнего спортсмена обнаружили запрещенный препарат оксандролон. Субстанция была найдена в допинг-пробе россиянина на Всероссийских соревнованиях «Мемориал братьев Знаменских».
Дисквалификация Петрова будет действовать до 25 июля 2023 года.
Самым большим достижением в карьере Петрова является чемпионат России — 2015, где он завоевал бронзовую медаль.Спорт
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