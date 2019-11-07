Призер чемпионата России по прыжкам в длину дисквалифицирован на 4 года за допинг

Российский прыгун в длину Александр Петров дисквалифицирован на 4 года за применение допинга, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

В крови 33-летнего спортсмена обнаружили запрещенный препарат оксандролон. Субстанция была найдена в допинг-пробе россиянина на Всероссийских соревнованиях «Мемориал братьев Знаменских».

Дисквалификация Петрова будет действовать до 25 июля 2023 года.

Самым большим достижением в карьере Петрова является чемпионат России — 2015, где он завоевал бронзовую медаль.