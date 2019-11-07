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Генменеджер «Ак Барса» об обмене Ожиганова: «Это пожелание Квартальнова»

16:57, 07.11.2019
Генменеджер «Ак Барса» об обмене Ожиганова: «Это пожелание Квартальнова»
Фото: ak-bars.ru

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал о деталях обмена защитников Игоря Ожиганова и Дамира Мусина.

«Обмен Ожиганова — это вопрос к главному тренеру Дмитрию Квартальнову. Это было его пожелание. Что касается обмена Дамира Мусина на Вячеслава Лещенко, то мы отдали защитника, который играл в Высшей лиге и не вписывался в состав, на нападающего из КХЛ. Эти обмены помогут нам улучшить глубину состава», — заявил Якубов «РИА Новости».

Напомним, сегодня «Ак Барс» совершил обмен хоккеистами с питерским СКА и московским «Спартаком».

СпортХоккей Татарстан
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