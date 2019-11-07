«Яндекс» презентовал беспилотного робота-курьера

Фото: Пресс-служба компании «Яндекс»

Компания «Яндекс» презентовала беспилотного робота-курьера. Автономный аппарат может ездить по городским тротуарам со скоростью пешехода.

Как сообщили в компании, несколько роботов уже возят документы от штаб-квартиры до автобуса, который доставляет их в офисы компании в Москве. Робот передвигается самостоятельно, но пока, на время испытаний, за ним присматривает оператор.

«Ровер умеет распознавать объекты вокруг, планировать маршрут, объезжать препятствия, пропускать пешеходов и животных, а благодаря лидару может делать все это даже в темноте», — говорится в сообщении «Яндекса».

Данная разработка может использоваться в «Яндекс.Еде» или «Яндекс.Лавке» для доставки товаров или в складской логистике.

После завершения испытаний робота «Яндекс» может предложить беспилотный аппарат другим компаниям.

Ранее сообщалось, что Миндортранс Татарстана и «Яндекс.Такси» создадут рабочую группу по внедрению электронного путевого листа (ЭПЛ) в работу служб такси. В 2020 году проект будет протестирован в республике.

