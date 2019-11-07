В Татарстане на господдержку НКО направят 35 млн рублей
В Татарстане на поддержку некоммерческих организаций направят 35 млн рублей. Субсидии из республиканского бюджета получит 131 НКО из 36 районов Татарстана.
Данные НКО победили в конкурсе на получение госсубсидий, представив социально значимые проекты.
Средний размер субсидии на реализацию одного проекта составляет 267 тыс. рублей. Максимальная сумма субсидии равна 326 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики РТ, в прошлом году победителями конкурса социально значимых проектов НКО стали 113 компаний.
Ранее сообщалось, что Минэконом Татарстана запустил программу поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Всего будет выделено субсидий на сумму более 41 млн рублей.ЭкономикаФинансыОбществоВластьБизнес Татарстан
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