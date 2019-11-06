В Казани на Горьковском шоссе зафиксировали рекордно длинную для этого времени пробку
В Казани наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за последнюю неделю, сообщили «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.Пробки».
Затор зафиксирован на Горьковском шоссе, от железнодорожного моста до улицы Болотникова. Длина пробки составляет 3.9 км
Напомним, что накануне вечером пробки в Казани составили 9 баллов.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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