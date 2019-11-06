Против Кличко на Украине возбудили дело о госизмене и хищении денег

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей.

«НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований», — передает «РИА Новости» сообщение бюро.

Ранее в суд поступила жалоба на НАБУ о бездействии относительно расследования возможных правонарушений Кличко и его двух заместителей по части злоупотребления служебным положением и получения неправомерной выгоды, а также хищения госсредств, государственной измены и других преступлений Уголовного кодекса.

Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы. К сведению суда были предоставлены результаты рассмотрения заявлений относительно самовольного захвата земельных участков, несанкционированной застройки и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве.